Francis PROUST

Je suis Directeur Commerciale dExploitation, spécialisé dans la reprise et le développement de plusieurs sites.



Mon parcours professionnel de 20 ans comme directeur de centre de profit, ma amené à développer le chiffre daffaires de plusieurs sociétés,

(création ou changement d enseigne)



Puis plus récemment, jai repris la direction de 15 boutiques , regroupant 3 sociétés, passant de -2% en janvier à + 5% en octobre 2019 et la gestion de 150 personnes. Jai recruté léquipe et réalisé louverture de la 15 -ème boutique .



Jai été Directeur formateur en Commerce et Management pour les nouveaux arrivants.



si je devais résumer mes spécificités,

-Manager d équipes de 11 a 150 personnes plurifonctionnelles sur 2 départements.

-direction de projet, piloter le changement de plusieurs structures, gestion rétroplanning, gestion fournisseurs

- définition d'orientation commercial, stratégies et opérationnels

optimisations des performances et mise en place et suivi d indicateurs

-satisfaction du clients

-communication interne et externe

-mise en œuvre de la stratégie commerciale

-suivi d'exploitation commerciale

-analyse économique, suivi et développement de la performance



Vu mon expérience professionnelle, je serais ravi de vous rencontrer afin de discuter de mes qualifications et de la manière dont je pourrais les mettre au service du développement de votre entreprise.

Recevez, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations