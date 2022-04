Francis QUITIAN

Ingénieur conseil en infrastructure et VRD avec une expérience d'une trentaine d'années en qualité de cadre salarié, chef de service VRD et qui au-delà de ses études traditionnelles a su, par sa collaboration suivie avec plusieurs aménageurs publics ou privés, aborder très tôt la technicité nécessaire à la finalisation de projets d’aménagement d’espaces publics et privés de toutes envergures.



Ses missions comprennent la partie conception technique, la réalisation des dossiers administratifs et réglementaires , les pièces écrites et administratives, le suivi de chantier, l'OPC (Ordonnancement, pilotage et Coordination) et les opérations de réception et de conformité technique.



Associé fréquemment à de grands projets publics et privés, il présente les compétences techniques qui adossées à la rigueur d'étude nécessaire permettront l'aboutissement réussi de votre projet.



Une véritable politique qualité est mise en place pour s’assurer de l’application des procédures et des moyens en adéquation ainsi que de la veille technologique et de la formation permanente.



La connaissance des procédures publiques associée à l'AIPR et à la technicité propre à chaque concessionnaire ou gestionnaire des réseaux divers, garantissent un suivi et un échange pertinents et en adéquation avec le projet.