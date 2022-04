Bonjour à tous,



J'ai créé mon entreprise ATIM en 1992, c'était à l'époque les premiers balbutiements du sans fil pour le grand public et les industriels. Tout le monde trouvait cela génial mais c'était trop tôt et les ventes restaient anecdotiques.

Depuis tout cela a bien évolué et les communications radio sont devenues indispensables à notre vie quotidienne.



Dans cette décennie, tous les objets de la vie courante vont devenir communicants et on ne s'en rendra même plus compte, nous travaillons sur ce sujet passionnant et concevons et réalisons les solutions de demain.



Nous recherchons pour ATIM les meilleurs collaborateurs sur qui nous pourrons compter pour continuer cette aventure passionnante de l'innovation Hi-Tech qui a encore de grand jours devant elle.

Nous souhaitons également trouver des synergies avec d'autres entreprises afin de travailler sur des projets collaboratifs innovants.



Si vous avez une idée géniale, si vous êtes passionné par le monde de l'électronique et de la radiofréquence, contactez moi...



Francis Raimbert



Mes compétences :

Direction générale

Wireless

M2M

ZigBee