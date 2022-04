Francis RANTIERE

IT Manager, Architecte, Chef de Projet, en charge des responsabilités techniques, et en collaboration avec une équipe d'ingénieurs expérimentés, nous suivons au cœur de PerformanSe les évolutions technologiques et les appliquons à la réalisation de plateformes et produits innovants dans les métiers du recrutement, du développement des talents, du développement des équipes ou encore de l’évolution professionnelle. http://www.performanse.com





Mes compétences :

Ergonomie

Conception

Management d'équipe

Nouvelles Technologies

Informatique

Internet

Cahier des charges

Développement

Architecture logicielle