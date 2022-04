Francis RAZAKABOANA

Expert en Agronomie tropicale et Economie Rurale orientée vers le Développement Intégré de la production agricole paysannale et des facteurs de production: missions d'évaluation de projets pour la FAO, PNUD et Banque Mondiale



Expérience en Distribution et approvisionnement du monde rural en intrants agricoles dans le cadre de la privatisation du secteur en Afrique et à Madagascar: projets AFD et BANQUE MONDIALE en Afrique et Madagascar.



Missions d'expertise de mise en place d'exploitations agro-industrielles en Afrique et Madagascar pour SISA



Mes compétences :

Afrique

Agriculture

Élevage