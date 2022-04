Francis ROLLIN

Mon expérience est faite de postes en finance au sein de groupes internationaux et à l’étranger dans des contextes de conduite de changement : développement, création, rachat, fusion, restructuration.



Spécialiste des filiales françaises de groupes étrangers, j’ai développé une double expertise de :



- DAF / Controller / Secrétaire Général en environnement international, maîtrisant les normes françaises et internationales (IAS/IFRS) et sachant mettre en place et faire évoluer les équipes, systèmes, procédures et reportings groupe.



- Dirigeant de PME capable de s’impliquer dans la réalisation des objectifs, de gérer les ressources humaines et les IRPs, d’assurer les relations avec les tiers et de conduire des projets de croissance externe.



Mes compétences spécifiques se situent dans la pratique des activités commerciales basées sur des projets, contrats, marchés, en France et à l’export, avec la maîtrise des aspects juridiques, financiers, et gestion des risques que cela implique.



Mes compétences :

DAF

Directeur général