Francis Romaric SAHOSSI

Je m'appelle SAHOSSI Francis Romaric jeune technicien mécanicien-grutier Offshore-Onshore et dans les minerais de nationalité béninoise titulaire d'un Bachelor en Génie Mécanique en 2009,d'un Baccalauréat Professionnel en Sciences et Techniques Industrielles (DT/STI-MA) en 2006 et d'un Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP/STI-MA) en 2003.J'ai travaillé dans plusieurs sociétés dans le domaine de la machinerie lourde,l'ingénieurie,le forage la manutention et enfin dans le pétrole et le gaz.Je suis aussi titulaire de beaucoup d'autres certificats dans le domaine de la manutention,créer et gérer son entreprise,de sauvetage hélicoptère,de survie en haute mer et j'en passe.Mon CV vous donnera de plus amples détails sur mon profil exact.



Mes compétences :

Diagnostic technique

Hydraulique

Électromécanique

Instrumentation

Ajustage

Manutention

Offshore-Onshore

Minéralogie

Pneumatique