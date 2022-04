Francis ROUX-SERRET

Ingénieur informatique de formation, je conçois et réalise des applications web, principalement en SaaS basées sur les frameworks Symfony ou Zend.



Mon intérêt pour ces frameworks PHP m'a conduit à cette spécialisation qui me permet de proposer des prestations abouties, modulaires et évolutives.



D'un point de vue plus personnel, ce choix de fonctionnement me permet d'être disponible et réactif, tout en conservant une flexibilité sur les horaires de travail.



Mes compétences :

Conception

Apache

Zend studio

Saas

Symfony

UML

Internet

PHP

Doctrine

Réalisation

Unity 3D