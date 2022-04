Francis ROYER

Fonction : Directeur/Responsable de Magasin



Responsable du développement du chiffre d’affaires, de la rentabilité, de la clientèle et des indicateurs commerciaux et de gestion du magasin.

Garant de l’application des politiques humaines et commerciales de l’enseigne, de l’application de la qualité de la relation clients et du respect des procédures en vigueur dans l’entreprise.

Veiller à la bonne tenue du point de vente et à l’accueil de la clientèle en adaptant l’outil de travail en fonction des besoins des clients, mais aussi au regard de la concurrence.



Mes compétences :

Techniques de vente

Gestion du personnel

Gestion administrative

Gestion des stocks

Inventaire

Encaissement

Encadrement

Commercialisation

Organisation du travail

Management

Informatique