Francis RÜDIGER

Employeurs, électriciens, non électriciens, personnels évoluant dans les environnements électriques, de la BT à la HTB, formations habilitantes ou non selon la norme NF C 18-510, en particulier HTB. Sensibilisation à la connaissance du réseau de transport de l’électricité, mise en place des Instructions de Sécurité. VAT, mise en situation pose et dépose de MALT/CC en sécurité. Préparation de travail, analyse de risques.

Les formations sont réalisées par des personnes ayant une grande expérience de l’environnement électrique, en particulier Haute Tension.



Analyser de façon approfondie les accidents, les Retours d’Expériences.



Analyser vos risques afin de rédiger votre Document Unique.



Prévenir sens du contact, adaptabilité, bonne connaissance du monde du travail.



Prestataire de formation enregistré sous le numéro 52 44 067 44 44 auprès du préfet de la région de Pays de la Loire.





Mes compétences :

Adaptabilité

Ecoute

Sens du contact

Instructeur PASSEPORT ACCUEIL PREVENTION RTE