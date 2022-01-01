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Presssing en franchise claen city
- Chef d'entreprise
maintenant
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Cabinet Conseil Francis SANDO :Droit des étrangers et de l'immigration
- Gérant
maintenant
J'assiste les sans papiers à avoir leur titree de séjour et faire des differentes démarches administratives .
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PLUSDTACHE SARL
- AGENT DE PRESSING CHEF DE MAGASIN
1999 - 2003
NETTOYAGE DE TEXTIL ,BLANCHERIE, REPASSAGE , CONSEIL La CAISSE,RECEPTION DE CLIENS, LIVRAISON DES HABITS AUX CLIENTS,DEMARCHAGE DES LINGES CHEZ LES PARTICULIERS ,DANS DES FOYERS SONACOTRA(travailleurs immigrés) ,DANS DES RESTAURANTS,HOTELS.
PLUSDTACHES SARL :PRESSING BLANCHICHERIE
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PLUSDTACHE SARL
- AGENT DE PRESSING CHEF DE MAGASIN
1999 - 2003
NETTOYAGE DE TEXTIL ,BLANCHERIE, REPASSAGE , CONSEIL La CAISSE,RECEPTION DE CLIENS, LIVRAISON DES HABITS AUX CLIENTS,DEMARCHAGE DES LINGES CHEZ LES PARTICULIERS ,DANS DES FOYERS SONACOTRA(travailleurs immigrés) ,DANS DES RESTAURANTS,HOTELS.
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1999 - 2003
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1999 - 2003
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1999 - 2003
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