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Francis SANDO

PARIS

Election présidentielle 2022

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  • Presssing en franchise claen city - Chef d'entreprise

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  • Cabinet Conseil Francis SANDO :Droit des étrangers et de l'immigration - Gérant

    maintenant J'assiste les sans papiers à avoir leur titree de séjour et faire des differentes démarches administratives .

  • PLUSDTACHE SARL - AGENT DE PRESSING CHEF DE MAGASIN

    1999 - 2003 NETTOYAGE DE TEXTIL ,BLANCHERIE, REPASSAGE , CONSEIL La CAISSE,RECEPTION DE CLIENS, LIVRAISON DES HABITS AUX CLIENTS,DEMARCHAGE DES LINGES CHEZ LES PARTICULIERS ,DANS DES FOYERS SONACOTRA(travailleurs immigrés) ,DANS DES RESTAURANTS,HOTELS.

    PLUSDTACHES SARL :PRESSING BLANCHICHERIE

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    Saint Denis 1989 - 1993 DROIT

    DROIT - BONNE UNIVERSITE DES ENSEIGNANTS DEVOUES

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