Francis SOUQUE

Bonjour,

je suis moniteur de mon auto-école, et formateur dans le transport routier de marchandises et voyageurs.

je suis très expérimenté dans le domaine de la formation poids lourds.

je suis intervenu en théorie comme en pratique sur les formations:

-permis B, BE, B96, C, CE, D

-FIMO et FCO marchandises et voyageurs

-CFP puis Titre professionnel marchandises et voyageurs

-gestion du risque routier en entreprise et administration

-formation spécifique sur le chronotachygraphe analogique et numérique

-conduite économique et rationnelle

-permis sur véhicule : électrique, boite automatique, nouvelles technologie

je suis très polyvalent, et capable de m'adapter



Mes compétences :

Conduite economique

Éco conduite

Électrique

Fimo

Gestion du risque

Poids lourd

Simulateur

Transport

Véhicule électrique