J'ai suivi des études de droit depuis 1998 à l'unuversité de Dschang d'où jai obtenu tour à tour un deug et une licence ensuite jai poursuivi à l'université de Douala en obtenant uns maîtrine en droit des affaires.jai tour à tour été formé comme agent commercial,vendeur,réceptionniste et assistant des ressources humaines chargé du contentieux.assistant du responsable administratif du personnel et du contentieux et responsable/intérim des ressources humaines.