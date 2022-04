Francis TERRASSE

Chef de rayon , responsable des achats France et région au sein d'un grand groupe de la grande distribution. Je gérais 25 personnes. Formateur pour les nouveaux chefs de rayon. Puis directeur au sein d'un hypermarché en gestion du personnel, des plannings,des relations fournisseurs.



Mes compétences transposables dans le secteur médico social; manager , bon gestionnaire, sait être à l'écoute, bonne adaptabilité.



de réelles capacités en termes d’analyse, de synthèse et de réactivité. En matière de management des ressources humaines, de droit social, de gestion budgétaire et financière, de politiques publiques, la formation théorique CAFDES que je suis à l’IRFFD de Montpellier (je suis en dernière année), complétée de stages pratiques dans diverses structures sociales et médico-sociales (FAM-MAS, MECS, ESAT de Montélimar, Accueil mère-enfant) et la lecture de nombreux ouvrages sur le secteur médico-social, m’ont permis de combler mes lacunes dans ce secteur d’activité nouveau pour moi.Connaissance du médico social: handicap mental et moteur et du secteur de la Protection de l'Enfance



Missions sur la création d'un GCSMS sur la MECS, de l'insertion en milieu ordinaire de personnes présentant un handicap mental, mémoire sur la création d'un centre maternel basé sur l'insertion socio-professionnel.



Mes compétences :

Éthique

Exemplarité

Management

Manager