Francis THÉRY

Madame, Monsieur,



Je suis un ancien terminal STI2D option SIN au lycée Georges Brassens de Courcouronnes (91080). J’ai décroché mon BAC et obtenu le permis.



J'ai opté pour le BTS SIO qui me semblait plus propice pour mes projets futur. J’ai été admis dans le CFA UTEC de Marne la vallée. Je veux donc intégrer une entreprise en alternance.



J'adore l'informatique, comprendre son fonctionnement et réparer moi-même mes appareils si je le peux. C'est pour cela que dans votre entreprise, je ferai part de motivation et m'investirai pour atteindre mes objectifs.



Je reste donc à votre disposition pour de plus amples informations et pour vous rencontrer, si voulu, lors d'un entretien.