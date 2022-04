Francis TINOIS

Plus de 20 années d'experience en tant que gestionnaire de stock dans le secteur de l'automobile.Autodidacte, j'ai acquis mes compétences par mon investissement personnel et j'ai acquis les connaissances de gestion de stock en commencant en tant que magasinier,magasinier vendeur,vendeur conseil, adjoint au responsable de magasin,responsable de magasin et enfin chef des ventes en tant que cadre.



Mes compétences :

Chef d'équipe

Chef de secteur

Gestionnaire

Gestionnaire de stock

Logistique

magasin

Responsable magasin

STOCK'