Francis TURBAN

Après neuf ans passés en tant que directeur commercial au sein d'un aménageur foncier, je souhaite aujourd'hui orienter la suite de ma carrière vers un poste plus spécifiquement lié au développement foncier ( enseignes, programmes neufs d'habitation, zones commeciales.



Mes différentes expériences dans des Sociétés spécialistes de l'aménagement et de la promotion immobilière, m'ont permis d'acquérir la maîtrise de toutes les études permettant d'évaluer la faisabilité d'une opération. De la lecture des documents d'urbanismes (POS, PLU),problématique CDEC, préemption, servitude, etc. à la négociation avec les élus et propriétaires fonciers, me donnant une aisance relationnelle à tous niveaux.

Cette polyvalence m'a permis d’appréhender toutes les étapes de développement, y compris dans le suivi du montage des demandes d’autorisations de permis d'aménager.



