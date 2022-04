Francis VANNIER

La créativité imagine et conforte l'identité de l'entreprise.

Je participe à sa marche en avant en lui apportant une communication productive en cohérence avec les différents supports publicitaires préconisés (logo, plaquette, mailing, presse, affichage, multimédia, site web…).

J'apporte 30 années d'expériences, de compétences aux PME, PMI, collectivités locale.

J'engage des actions adaptées à vos ambitions, à vos contraintes et à votre budget.

En référence, j'ai mené à bien la communication du tramway au Mans pendant 3 ans en collaboration avec la SEM et la ville du Mans sur le plan création, technique prépresse et commercial avec les services presse. et ce, jusqu'à la campagne d'inauguration de sa mise en service.