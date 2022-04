Francis VENET

Cadre dynamique cinquantenaire avec une grande expérience en logistique et production dans l'industrie en tant que fournisseur de rang 1 dans l'automobile international. Je recherche un poste en logistique ou production. Expert ERP tels que SAP et QAD ainsi que de tous les outils modernes tels que green Belt six sigmas, Kaisen, juste à temps, s,FiFO etc.



Si vous recherchez un collaborateur inventif dynamique, rigoureux et fiable, qui saura s'adapter à un grand nombre de situations, et de méthodes de travail faite moi signe, je suis disponible de suite.



Mes compétences :

Lean Manufacturing & Kaisen

QAD

Inventaire et changement technique coordonée dans

Just-in-Time

Calibration

Bill of Materials et gestion des obsolescences

Autres

Six Sigma

SAP R/3 MRP PIC et SOP