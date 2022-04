Francis VESELY

Commercial confirmé École de commerce et CGPI Master Toulouse capitole 1 "Patrimoine finance"

Depuis + de 20 années dans le commerce dans les secteurs des Médias et de la Communication, en toute modestie... avec le respect des employeurs qui m'ont fait confiance !

Le Commerce pour des groupes internationaux, avec pour le Web avec une belle expérience nationale et la Finance ....actuellement.

Au plaisir de vous lire...et de collaborer, je suis très ouvert d'esprit...Why not ?

Bien à vous...





Mes compétences :

Commerce B2B

Commerce B2C