Je suis un jeune camerounais qui a eu la chance de faire des études,a ces instant de ma vie je tiens à trouver un emploi descent qui puisse me permettre de me prendre en charge et de connaître la passion d'un travail professionnel.je m’intéresse à tout ce qui peut contribuer a l’amélioration de mes compétences,je tiens beaucoup à la confiance et l'honnêteté et je n'aime pas la pauvreté mentale et matériel.