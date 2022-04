Francis VILOHR

A 43 ans, je suis un homme déterminé de relever de nouveaux défis comme indépendant ou bien en qualité d'actionnaire pour in fine travailler à mon compte dans le domaine de la Finance.



Mon parcours professionnel se résume ainsi :



1993-2000 Comptable d'OPCVM

2000-2003 Relationship Manager (France-Benelux-Italie-Suisse).

2003-2005 Coordinateur de tous les fonds entrants et sortants au sein du groupe Rothschild à Luxembourg.



2005-à ce jour, Support de + 20 Relationship Manager, expertise confirmée sur tous les frais imputables à un OPCVM. Responsable de KPI-MIS (actifs de plus de 2.5 milliard d'Eur). Point de contact principal entre les Réviseurs et la Banque pour les questions liées au SAS 70.



Mes compétences :

Soucis du detail