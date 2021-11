Francis WACHEUX

Concepteur-Développeur Informatique depuis 1988. Essentiellement dans le domaine de l'informatique industrielle mais aussi 4 ans dans le domaine de la santé. Avant 1988 16 ans d'expérience dans l'industrie : dont 12 ans usinage mécanique conventionnel et à commande numérique et développement informatique à temps partiel depuis 1982.

Vu mon statut retraité travaillant après la retraite depuis plusieurs années je recherche un nouveau poste de développeur pour l'intérêt de la technique, le plaisir de réaliser des applications utiles , maintenables car compréhensibles , fiables.

Et vu mon statut je peux étudier toute nouvelle technologie que je n'ai pas ou peu pratiquée ou étudiée . Je recherche un poste en présentiel sur la métropole de Lille mais je me méfie des difficultés de circulation.



Expériences



Développeur langage objet

Flandre Automation - Lesquin (59)

janvier 2018 - aujourd'hui

Matrix-Sync puis Flandre Automation branche automatisme-informatique industrielle de la sociétéTransitic à Lesquin.Participation au développement OpenWCS ( WCS Warehouse Control System système utilisé dans lalogistique )Réalisations :Interfaçages avec les systèmes WMS ( WMS, ou warehouse management system (système de gestiond'entrepôts) par base de données ( MySQL , Oracle ), fichiers XML )Interfaçages avec des contrôleurs ( PLC Siemens , Télémécanique , Beckhoff ,.. ) , systèmes de peséeInterfaçages avec des applications Web ( WebSockets )





Ingénieur de développement

E-SANTE Technology groupe MLS - Béthune (62)

janvier 2013 - juillet 2016

Projet : Evolution d'une application dans le domaine de la santé, dossier médical,prescriptions, gestion des soins en EHPAD,Réalisations:Modification de l'application dossier médical et prescriptions pour obtenir la certification "Logiciel d'Aide à la Prescription" par la Haute Autorité de Santé

Maintenance évolutive pour répondre aux évolutions des contraintes réglementaires.

Interfaçages, migration depuis systèmes concurrents





Ingénieur de développement

ASITIX - Wasquehal (59)

mai 2012 - décembre 2013

De Mai 2012 à Décembre 2012

Projet : Mission d'audit et de rétro-ingénierie du application dans le domaine de la santé suite à son achat par E-Santé Technology groupe MLS.

Réalisations : Compréhension et reprise de l'existant fonctionnelle et technique.

Etablissement d'un plan pour fiabilisation



Software Engineer

Barco Vision - Courtrai

septembre 2003 - septembre 2009

Barco Vision - Courtrai ( Belgique ) devenu Bms Systems BvBa

Projet :

Intégration des contrôleurs de procédés Comeureg au système MES Barco-Sedo

Réalisations :

Intégration des contrôleurs de procédés Comeureg sous la forme d'OPC Servers.

Migration des systèmes MES Comeureg vers système MES Barco-Sedo/

Participation au développement du système MES SedoMaster.

Maintenance des systèmes d'automation Comeureg



Chef de Projet puis Responsable Informatique Industrielle

Comeureg - Haubourdin (59)

septembre 1992 - septembre 2003

Projet :

Conception et Développement de toute un gamme de progiciels d'automatisation

Réalisations : Logiciel Teintolab ( commande de machine de laboratoire-optimisation de procédé de teinture )

Progiciels d'automatisation et de supervision de machines de teinture industrielle

Logiciel de gestion et planification d'atelier.

Les solutions réalisées ont été largement commercialisées et installées et sur certains sites elles sont encore en exploitation bien que n'étant plus maintenues depuis 2005. Ces solutions étaient centrées sur le downsizing et la réduction des coûts d'où l'utilisation de solutions réparties entre automates programmables et application sur PC



Développeur informatique industrielle

Lebas Engineering - Wavrin (59)

octobre 1988 - août 1992

Projet :Projets de contrôle-commande de procédés industriels chez un concepteur-réalisateur d'installations clé en main dans les industries agro-alimentaire, cosmétique, pharmaceutique.Réalisations :

Diverses réalisations de contrôle-commande et supervision pour L'Oréal, Heineken, Lilly France..



Formation



DEST CNAM ( Bac + 4 ) en Génie Informatique

Conservatoire des Arts et Métiers - Lille (59)

septembre 1988 - juillet 1993



DUT en Génie Electrique et Informatique Industrielle

Université Lille 1 - Lille (59)

1987

1ère année effectuée en 2 ans par la formation continue

2ème année précédée d'une année d'attente de l'accord du Fongecif par l'entreprise