Francis WARD

Gestion des flux d’un entrepôt

Organiser la gestion intégrale d’un site d'entreposage

Organiser et coordonner les opérations de gestion de flux

Réceptionner, entreposer, préparer et expédier les commandes

Editer et superviser le traitement des commandes

Mettre en œuvre le stockage des produits

Gérer la fiabilité des stocks de marchandises par les inventaires

Tournants et annuel.

Assurer la disponibilité des marchandises

Accueillir, conseiller une clientèle de particuliers et de professionnels,

Techniques de planification

Gérer un tableau d’exécution des tâches journalières + le planning



Management d’équipe

Encadrer une équipe (caristes magasiniers et

préparateurs de commandes de 5 à 25 pers Recrutement, Formation, suivi des cinq futurs

responsables d’entrepôt pour les sites des dpts

31.33.59.69

Faire respecter les règles de sécurité et d’hygiène



Sécurité : appliquer les réglementations sur la conduite d’engin de manutention motorisé + réglementation en HSE et transport de marchandises

Informatique Pack Office et logiciels internes de stocks

Permis CACES : 1, 3, 5



Mes compétences :

Audit