Je me nomme Monsieur Francis WETSHI, comme l'a dit un philosophe " connais-toi toi-même ", je suis un monsieur trop ambitieux, soucieux d'être la main utile pour la construction de la société dont elle fait partie, j'ai en moi une qualité que beaucoup n'en ont pas qui est celle de convaincre et fidéliser les gens qui m'entourent et ces gens qui demain peuvent être des clients que nous travaillons avec dans l'entreprise où je serai. J'ai une capacité de répondre aux préoccupations des gens même sous pression, je m'adapte facilement à un nouveau système de travail. C'est de cette façon que je peux me décrire. Un Homme ambitieux, convaincant, courageux etc.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Outlook