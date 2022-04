Francis WILLIGSECKER

WILLIGSECKER & ASSOCIES, c’est avant tout une passion à la fois pour l’humain et l’entreprise. C’est aussi le savoir-faire reconnu de ses associés dans l’art et la science de l’évaluation du capital humain en milieu professionnel. Que vous souhaitiez intégrer de nouveaux talents, identifier ceux de vos collaborateurs, les développer, WILLIGSECKER & ASSOCIES s’engage à vos côtés à travers trois pôles de compétences : le recrutement, l’évaluation, le coaching, afin que chaque talent soit une opportunité et chaque opportunité un succès pour votre entreprise.