Francis YONDO

Actuellement licencie en Telecom et réseau informatique

Je vous soumets ma candidature au poste d'ingénieur au sein du département technique de votre société. Je pense en effet que le dynamisme et excellence de l’entreprise me permettront de pratiquer le métier d'ingénieur dans l’environnement le plus propice à mes attentes et le plus favorable à la mise en œuvre de mon projet professionnel.

Mes études en télécommunication et réseau informatique m’ont conforté dans ma vocation de techniciens aux entreprises et m’ont donné une expertise. Ce cursus académique s’est poursuivi par deux stages effectués dans l’entreprise de télécommunication globale Broadband solutions (GBS) en sigle provider d’accès internet en février 2013 à Kinshasa en tant que technicien au sein du département technique précisément au service help desk. La combinaison de ces expériences fait de moi un candidat motive et rigoureux dans son travail qui pourra parfaitement s’intégrer à votre équipe technique.

En espérant pouvoir vous exprimer ma motivation dans le cadre d’un entretien, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées.