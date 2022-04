Francis ZUG

Ingénieur Diplomé de l'ICAM de LILLE

Expériences en Manager de Centre de Profit Industriel et Nucléaire

Expériences en Machines d'Essai pour l'Automobile, le Ferroviaire, Aéronautique et la Machine spéciale.

Ancien Chef de Projets en Machines Spéciales dans l'industrie, + Export

Connaissance en Marches Publics

Goût pour le contact Client, France et Export, et le développement gagnant gagnant de mon Entreprise

Technique, Commerce & Finances



Étudie toute proposition de Poste de Manager de Centre de Profit, d'Entreprise, ...