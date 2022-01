Francisco Alberto MORAGA CUEVAS

De niveau I en Management option administration des Entreprise à l'I.A.E. (Institut d'administration des entreprise) de Dijon et Titulaire d'un BAC+ 4 en Responsable en Gestion au C.N.A.M. (Conservatoire national des arts et metiers) de PARIS et Titulaire d'un B.T.S. en électromécanique mention télécommunication et informatique de l'académie polytechnique naval du Chili, Je suis à la recherche d'un emploi en C.D.I.dans toute l' ESPAGNE. Dynamique, réactif, ponctuel, motivé et par ailleurs, capable de fixer des objectifs et de mener une équipe et en plus d'atteindre les buts et planning herdomadaire, je pense pouvoir être responsable d'un Service après vente et d'un point de vente et aussi de mener la direction technique d'une équipe polyvalente d'un S.A.V. De plus, avec plus de 20 ans d'experience durant lesquels j'ai travaillé à Microforce Guyane, Killer Price de Cayenne, la marine nationale du Chili et à mon compte chez E.U.R.L. Temana Metals je souhaiterai mettre en place mon expérience au service de la société qui m'embauchera dans un travail pérenne et à long terme.

N'hésitez pas à me contacter si ma candidature spontannée vous plait.