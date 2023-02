Francisco SAAVEDRA

J'aime mon métier de courtier dassurances, pour moi ça consiste à être à toujours à lécoute et proche de mes clients pour les aider à protéger leurs biens et leurs familles contre les imprévus de la vie, puis exposer les garanties dassurance adaptées à la situation et au portefeuille du client.

Jai créée Assurance Spartan, dans le seul but de proposer les meilleures solutions d'assurance pour les Particuliers, Professionnels et Entreprises des Yvelines.

A ce titre, jai développé de plus dune dizaine de partenariats auprès des plus grandes compagnies dassurances, pour vous proposer un panel très large dassurances pour tous.

Le Cabinet Spartan se présente comme un courtier dassurance plus proche et disponible pour le client, pour ça jai adapté mon activité face à un besoin de digitalisation avancée du métier du courtier dassurances, en développant 3 canaux majeurs.

- En ligne via mon site internet, réseaux sociaux, WhatsApp 7/7,

- RDV en agence dans les Yvelines, chez mon client ou en visio,

- Via les partenariats réseaux.

Assurance Spartan est un cabinet dassurance à 100% digital et à 200% Humain.

Mon objectif cest vous faire gagner du temps, trouver une solution dassurance pour vous couvrir et au meilleur prix !

Pas besoin de demander des devis auprès de plusieurs compagnies dassurance, Assurance Spartan le fait pour vous.

Je reste à votre entière disposition sur Viadeo pour des conseils, pour échanger ou toute proposition de partenariat.

A très bientôt.

https://www.assurancespartan.fr/