Franck ( " )´´( " )

Conseiller sûreté auprès de la Direction Générale.

Responsable auprès de la Direction Générale des différents sites (zone sécurisée, usine, base de vie, zone administrative, …) de la sûreté (protection de patrimoine humain & matériel).



• 17 ans en tant que militaire

• 4 ans d’expériences dans le secteur de la construction pour un projet de Oil & Gaz

• 4 ans en tant que Garde du corps (sécurisation de hautes personnalités et sécurisation de sites sensibles)

• 3 ans d’expériences en tant que consultant expert en gestion des risques de sureté

• Management des équipes de sûreté



Mes compétences :

Military

SELF DEFENSE

Chauffeur

Protection des biens et des personnes

Renseignements Stratégiques

Montagne été hivers

Sport de combat

Conseiller en sécurite

VTT

Armement tous calibres

Microsoft office

Assistant expatriés

Security manager