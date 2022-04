Franck ABEGUIE

Je suis Franck Olivier ABEGUIE, marié, père d'adorables enfants.

J'ai un MASTER II en Comptabilité Contrôle et Audit (ESCAE NIAMEY) et un dîplome d'Ingénieur Commercial option FINANCE au groupe INSTEC depuis l'année 2000.

Je suis un Auditeur expérimenté totalisant plus 10 années de pratiques régulières d'audit:

- de Banque : 3 années (en tant qu'auditeur interne à la BICICI-BNP PARIBAS)

- en Cabinet d’Audit : 9 années (en tant qu'auditeur externe (Cabinets GRANT THORNTON, SECC, Chef de mission)



Je suis capable de m'adapter à n'importe quel environnement de travail.



De juillet 2014 à ce jour, je suis Consultant financier. L'expérience acquise dans l'audit interne comme dans l'audit externe me permet de réaliser diverses missions pour les entreprises appartenant à divers secteurs d'activités.



Du 22 mai 2011 au 23 juin 2014, j'ai eu à intervenir en tant qu'Auditeur Senior 2 au Cabinet CICE qui est devenu GRANT THORNTON Côte d'Ivoire.