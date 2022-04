Franck ABITBOL

Actuellement en recherche d'emploi,

Je viens d'arriver dans la région corrézienne pour construire ma maison bioclimatique (maisenbois.fr)

je tourne sous Linux(Debian), Mac et Windows.



Fort d'une expérience de 6 ans avec plusieurs compétences au service des usages numériques de l'université de Paris 1,

j'ai participé à plusieurs MOOC en tant que technicien son, monteur et parfois réalisateur.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Streaming Media

SQL

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft Office

MOT Testing

Linux Debian

FTP

Autocad

Apple MacOS

Adobe Premier

Adobe After Effects

Adobe