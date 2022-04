Franck ACHARD

Etant étudiant en 2ème année de Master Professionnel Acoustique des Transports, de la Ville et de l'Environnement à l'Université du Maine j'ai une formation solide dans les domaines de l'acoustique fondamentales.

Ce master professionnel ainsi que mon stage réalisé au sein du bureau d'étude Acapella m'a permis d'acquérir des connaissances solides afin de me spécialiser dans l'acoustique du bâtiment, de l'environnement et du transport, domaine dans lequel je souhaite poursuivre ma vie professionnelle.



Actuellement en recherche de stage de 4 à 6 mois à partir de mars 2015.



Mes compétences :

MITHRA

RDM6

LaTeX

Cadnaa

LMS Virtual lab

Microsoft Office

Google Sketchup

Catt-acoustic

Acous-Stiff

SolidWorks

MATLAB

Comsol Multiphysics