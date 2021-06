Franck ACHOUR TANI

Conseiller Formation pour la formation professionnelle continue des salariés

Développement des dispositifs : FPC, Professionnalisation (Contrat et Période), CPF et CIF.

Organisation de la stratégie de développement de l'entreprise et Management des équipes.

Spécialités : Conseil et accompagnement de PME-PMI sur le développement et la Gestion de la formation professionnelle ,recueil des besoins, formalisation du plan de formation , gestion du compte personnel de formation (CPF), aide au recrutement.

Fort de son expérience de plus de 20 années dans la formation et l’accompagnement de ses clients dans les domaines techniques et de gouvernance, le groupe GlobalKnowledge réorganise ses pôles d’expertise.

La performance durable et le développement d’une entreprise reposent en effet sur la maîtrise de ses

systèmes, l’organisation et les processus de fonctionnement mis en place, mais aussi, sur la qualité du

management de son capital humain.

Grâce à son offre de formations dans l’Excellence Opérationnelle, GlobalKnowledge renforce sa capacité à servir ses clients dans tous leurs projets de transformation.