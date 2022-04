Je m'appelle Franck Adjobo et je suis un jeune ingénieur agroéconomiste ayant une solide expérience dans les filières agricoles en particulier dans le coton.



Mes compétences :

Méthodique

Proactif

Disponible

Ponctuel

Appui conseil en agriculture tropicale

Gestion des projets

Formation et vulgarisation agricole

Recherche académique et action