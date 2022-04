Franck AGBECI

AGBECI Franck est expert-comptable stagiaire. IL lui reste une Unité d’Enseignement (EU) pour finir le cursus d’expertise comptable du Royaume-Uni ; l’ACCA.

IL est parfaitement bilingue.IL est un professionnel en audit comptable et financier et de commissariat aux comptes. Il a occupé des postes de responsabilités faisant de lui, une personne expérimentée dans les domaines de la formation, l’audit, la comptabilité OHADA, IFRS / IAS au sein de cabinet d’audit, d’expertise comptable et de conseil.

IL a été enseignant de FLE (Français Langue Etrangère) et formateur bilingue à Accra (Ghana). Il a participé en tant qu’auditeur junior à plusieurs missions d’audits comptables et financiers à Accra (Ghana) et en tant que réviseur comptable confirmé à des missions de commissariat aux comptes à Lomé (Togo).

Il maîtrise parfaitement l’anglais et le français et travaille aisément dans ces deux langues.

M. AGBECI a une connaissance sommaire du secteur bancaire via un stage à Ecobank Ghana LTD. Enfin, AGBECI Franck est doté de qualité managériale d’équipe et de leadership.

Depuis septembre 2014, il est auditeur, Réviseur comptable confirmé à SAFECO Société d’Audit de Finance-Fiscalité d’Expertise Comptable et d’Organisation d’entreprise ; Lomé (TOGO).