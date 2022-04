Franck AL SHAKARCHI

Je suis convaincu par la nécessité pour nos sociétés de procéder à une transition technologique et comportementale pour s'inscrire dans un développement durable et compétitif. Ainsi, depuis 6 ans, je travaille au développement d'un avenir énergétique durable (économies, renouvelables et stockage), après avoir passé 5 années d'activités dans les services pétroliers.



Mes missions actuelles au CEA-INES consistent à développer les solutions de stockage connecté réseau au travers d'une vision stratégique pour la filière, de projets de R&D, de partenariats industriels et d'analyses globales économiques et environnementales.



Mes compétences sont à la fois techniques et managériales.



Compétences stratégiques et organisationnelles

• Conseils, analyses de marché, études, R&D et projets industriels

• Prospection et gestion de partenariats, identification des besoins et développement des solutions

• Définition et mise en œuvre d'une organisation technique et humaine

• Gestion d'équipe, recrutements et développement de carrières

• Définition, suivi et bilan des programmes d'actions et des budgets

• Définition et mise en œuvre des systèmes Qualité, reporting et communication



Compétences techniques

• Politiques énergétiques/climatiques et marchés de l’énergie/CO2

• Performance et gestion énergétique des bâtiments et réglementation thermique

• Energies renouvelables: solaire, éolien et biomasse

• Smart Grid, stockage, effacement de puissance et régulation des énergies renouvelables intermittentes

• Observation de l'énergie et des gaz à effet de serre

• Potentiel territorial, modélisation prospective et mix énergétique

• Diagnostics énergétiques et Bilan Carbone®



Mes compétences :

Smart grid

Économies d'énergie

Construction durable

Changement climatique

Stockage d'énergie