Franck Alain BLI

Directeur départemental Adjoint de l'agriculture du département de Sakassou Chargé du cadastre, des projets et de mise en place administrative des OPA. Diplômé de L'Ecole Supérieure d'Agronomie de l'INP-HB de yamoussoukro.Gestionnaire et analyste financier de formation j'ai fais mes premiers pas dans quelques Entreprises telles l'Institu Hisdratut, où j'étais chargé des projets cantines scolaires de Zuénoula;telle AGRO SA où j'étais responsable Achat/vente du coton fibres origine zone CNO et la CBDCI (Chiquita Brands) où j'étais contrôleur qualité d'une station.

enfin je suis un homme croyant, intègre et rigoureux.Ayant le contact façile et s'intégrant aussi facilement