Franck Alain GOMIS

Evoluant dans la communication depuis 12 ans, je suis un passionné des arts graphiques et du design. Grâce à mon métier, j'ai pu évoluer dans différents pays d'Afrique (Sénégal, Cameroun, Afrique du Sud, Tchad, Tanzanie, etc).



Fort de cette expérience, aujourd'hui je développe et crée des campagnes publicitaires 360° afin de renforcer l'image de mes clients. Mes domaines de compétence: Graphisme, Design, Digital Marketing, Production Audiovisuelle, Social Marketing.



Mes compétences :

Conception de projet

Stratégie de marque

Développement produit

Digital Marketing

Brand Content