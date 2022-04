Franck Alain NANKAM

Nombreux voyages (affaires, famille, formations, tourisme...) en Afrique, en Amérique et en Europe,

Je vis à Paris depuis plus de 25 ans...

- DEUG 'Maths-Informatique' à l'Université de Yaoundé,

- BBA 'BACHELOR in Business Administration' à l'Université Laval à Québec,

- DEUG 'S.E.T.' (Sciences, Économie, Technologie) à Paris XIII, Argenteuil/Villetaneuse ;

- MASTER en Communication Médias (EFAP-Image) à Paris VIII, rue Pierre Charron ;

- DEA Sciences de l'Information et de la Communication à Paris III - La Sorbonne-Nouvelle ;

- DOCTORAT Sciences de l'Information et de la Communication à Paris III - La Sorbonne-Nouvelle (La Sorbonne),

Formateur et Coach en Expression Orale et Public Speaking, Chant, Maintien, Art de l'Information et de la Communication, Spécialisé en INTÉGRATION sociale et ÉPANOUISSEMENT personnel...



Pendant ce temps , j'ai côtoyé en semi-professionnel l'Art (Danse, Chant, Théâtre, notamment à la Salle Pleyel et dans de nombreux cours privés) et le Sport (abonné depuis 1996 dans différents Clubs);



Enseignement et Accompagnement des travaux de recherche à l'Université Paris 3 (Chargé de TD en Communication électronique, Consultant auprès d’Étudiants de Maîtrise et de DEA,...)



Consultant en Événementiel (Bureau Claude Marty, Galerie Selmerheim, CDK Publishing, Festival de Biarritz, Le Bal de l'Eté à Monaco, etc.), de Presse et de Communication (FRANCE 2, TV5, etc.), de Mode et de Luxe (Givenchy, LVMH, Bureau Ariel Ricaud-Barcy), ...



Formé lors de nombreux voyages aux USA, j'y ai perfectionné l'Organisation et la Direction de projets artistiques et culturels, ainsi que l'Enseignement de la Prise de Parole en Public, du Chant et des techniques vocales, de la synchronisation de Chorégraphies, de l'Attitude et du Maintien,...



Depuis la première intuition de l'IDEAC-METAFORME en 2005, je suis sollicité pour coacher sur les questions d'estime de soi et de confiance en soi, d'Intégration sociale (notamment des immigrés) et d’Épanouissement personnel et socio-professionnel (développement des potentialité créatives et entrepreneuriales).



Cet éclectisme issu d'une grande curiosité naturelle est à l'image de l'offre éclatée et globale de l'Eurl I.D.E.A.C. (Institut de Décloisonnement pour l’Épanouissement par l'Art et la Communication) que j'ai créé et que je dirige depuis 2006; métaFORME (nom commercial) est un Lieu pluriculturel de 700 m2 dans le 16e arrondissement de Paris proposant Ateliers, Services et Événements !



Mes compétences :

Formation

Management

Communication

Gestion de projet

Marketing

Photographie

Graphisme