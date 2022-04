Franck ALEM

Attiré par le secteur de la finance, je suis diplômé de l’ESLSCA (promotion 2006) où je me suis spécialisé en Finance et négoce Internationales. J’ai ensuite intégré plusieurs établissements financiers : Procapital, BP2S, Allianz,Gresham et Probtp Finance qui m’ont permis d’accroitre ma connaissance du marché et d’acquérir une plus grande expérience des fonctions de contrôle des risques, de gestion de comptes de tiers et de middle office.



Doté d’un excellent sens du relationnel, d’une capacité d’écoute et d’analyse, qualités développées notamment lors d’activités associatives, j'aime le travail en équipe et travailler en mode projet



Par ailleurs, mes précédents employeurs ont apprécié ma capacité à prendre des initiatives en toute autonomie, ainsi que ma réactivité et mon organisation. Désormais, ce sont ces qualités que j’aimerais mettre au service d'une nouvelle organisation.



Mes compétences :

bourse

Economie

Finances

Finance