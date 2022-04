Ma mission, est de democratiser la nouvelle technologie coffor,technologie de coffrage structurel pour l edification de tout ouvrage en beton armé



je donne l opportunité à certaine personne ,consciente de l évidence de coffor,de part sa rentabilite,sa rapidite,ses certifications (CSTB)et son cote ecologique de prendre une distribution au moyen Orient



Avec coffor rentabilisez votre entreprise

gain de 25% par rapport à l achat traditionnel de cofrage et grace au temps et salaire gagnés (moins de masse salariale)



Franck Allouche

C E O Coffor building Ltd



Mes compétences :

Bâtiment

Import

Management

Management technique

one shot

Technique

Technique de vente

Vente

Vente one shot