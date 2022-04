Franck ALTENBOURGER

- Ouverture de magasin

- Recrutement des équipes

- Gestion commerciale

- Pilotage de la marge et du CA

- Formation et animation commerciale

- Gestion du personnel - management

- Évaluation des compétences

- Négoce fournisseur

- Gestion complète d’événement sur salon d'habitat

- Accueil et conseil à la clientèle

- Élaboration du cahier des charges d'après les souhaits du client

- Conception et vente des projets

- Relevés de mesures chez les clients

- Réalisations de plans techniques

- Commandes fournisseur

- Coordination, suivi de chantier et réception de fin de chantier

- Organisation de l'espace de vente



Mes compétences :

Cuisine

cuisiniste

Décorateur

Salle de bains

Aménagement de cuisines

Décoration