Franck ALVEROLA

À ce jour rien n’est plus important pour moi que la perspective de travailler, manager, vendre et échanger au sein d’une équipe où le dénominateur commun sera d’instaurer une excellente respiration collective, travailler en équipe, faire ressortir à chacun le meilleur de lui-même, afin d’atteindre les objectifs. Je ne suis pas un adepte du management dictatorial, ce qui cache souvent un besoin exacerbé d’exister et un besoin de reconnaissance. Je suis plutôt acteur d’un management par la démonstration, ce qui implique que je vais avec les équipes sur le terrain, que ce soit en prospection ou en rendez-vous dans le seul objectif de montrer que je comprends les obstacles, et que je suis là pour trouver les clefs avec eux pour surmonter certaines difficultés. Le management participatif équivaut à instaurer un climat de confiance réciproque, il inclut de parler avec des indicateurs précis dans le but de construire de manière objective les points à améliorer. Avec mon expérience, je suis persuadé qu’il n’y a pas de mauvais employés. Pour exemple, les meilleurs collaborateurs que j’ai recrutés étaient soit des secrétaires, des vendeurs en magasin, au chômage, ou encore en échec… Ces différentes personnes avaient juste besoin que quelqu’un passe un peu de temps avec eux, leur explique les différentes phases objectives de la vente et sache les considérer. Ma plus grande satisfaction réside dans le fait que ces différentes personnes sont toujours en activité avec de beaux succès et pour certains à des postes de direction. J’en tire la conclusion qu’il est impossible de réussir de grandes choses sans confiance en soi et sans confiance en ses équipes. Pas d’ambition sans confiance, et pas de résultats sans ambition. La confiance qu’on inspire aux autres n’est pas le fruit du hasard, elle se construit avec le temps ; elle se gagne en gouttes et se perd en litres.



