Franck AMEAUME

Après 10 ans d'expérience de professeur d'EPS, je souhaite toujours transmettre ma passion du sport. Pratiquer de l'activité physique adaptée et régulière est primordial pour la santé quelque soit l'âge.

J'ai décidé de reprendre des études pour devenir coach sportif spécialisé dans le Sport Santé et le Bien-être. Que ce soit en coaching individuel ou dans mes cours collectifs (en association, salle de fitness, en entreprise ou en EHPAD), les activités physiques (renforcement musculaire, stretching, gym tonique ou douce, Pilates ...) ont toutes pour objectif de proposer des mouvements et des postures adaptés à chacun.

Pour moi, pédagogiquement il est très important d'expliquer l'intérêt et les risques de certains mouvements pour la santé physique. Je propose des variantes pour individualiser les pratiques. Je m'attache à donner un maximum de consignes et à corriger les postures en relation étroite avec la respiration. Je privilégie toujours les bonnes postures sur le nombre et la vitesse d'exécution ; elles sont seules garantes d'un travail de qualité, pour le corps sans risque, et pour l'esprit.

Je continue à me former à différentes pratiques physiques (marche nordique, TRX, Pilates, cardio - boxe, massage Californien ...) afin de toujours proposer des choses nouvelles et ludiques, adaptées aux besoins et envies de chacun.

Je travaille ainsi avec des personnes de tout âge , de l'éveil corporel et la psychomotricité, à partir de 3 ans jusqu'aux personnes âgées en EHPAD.

J'ai créé Ty Sport Santé (coaching sportif à domicile et en entreprise) pour vous accompagner à la réalisation de vos objectifs de manière individualisée, adaptée et ludique.

Avec Sport pour Tous région Bretagne, je me dirige vers la formartion pour faire partager ma vision du sport santé et mon expérience aux autres éducateurs sportifs et coachs.