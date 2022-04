Franck ANGOMARD

Développement



* Accueil, diagnostic et accompagnement des personnes et des groupes dans l'émergence, la mise en œuvre et la conduite de leurs projets

* Évaluation régulière des ressources et des compétences sur le territoire pour favoriser l'intégration des projets

* Veille active sur les ressources et compétences du tissu local

* Médiation entre les acteurs du territoire



* Collaboration à la mise en place d'actions d'insertion socioprofessionnelles innovantes

* Organisation d'action de découverte d'activités sportives

* Organisation d'actions culturelles (spectacles, soirées courts métrages, marathon photos...)



Conseil en gestion de ressources humaines



* Définitions de poste

* Pré-recrutement

* Évaluation de compétences

* Analyse des besoins en formation et rédaction d'un cahier des charges approprié



Accompagnement professionnel



* Diagnostic d'employabilité

* Co construction de parcours d'intégration socioprofessionnelle

* Évaluation des capacités et potentiels professionnels

* Stratégie de recherche d'emploi et T.R.E.

* Recherche de postes sur bassin d'emploi

* Utilisation des techniques d'entretiens individuels et collectifs

* Écoute et reformulation des demandes des usagers

* Information sur les données administratives et législatives