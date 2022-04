Franck ANIERE

Issu d'une filière universitaire (DESS obtenu à l'Université de Marne la Vallée), j'ai des activités liées aussi bien à l'administration système qu'au développement, le tout sous environnement UNIX.



Mes langages de prédilection sont PERL et PHP, et j'ai l'expérience de divers systèmes UNIX (HPUX, Solaris, Tru64, Linux).



Je suis également référent technique pour un parc de séquenceurs à haut débit (Roche), m'occupant de leur maintenance et de l'intégration des divers logiciels qui leur sont associés au sein de notre architecture de calcul.



Mes compétences :

Bash

HTML

Javascript

Linux

Perl

PHP

Shell

Shell Bash

UNIX