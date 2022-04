Franck Antony TAGNE YOUMBI

Jeune intègre et travailleur, à l’esprit inquisiteur et résilient l’ayant permis enregistrer à cette date (04) quatre années d’expériences, à savoir (02) deux dans le domaine de l’audit, et deux (02) dans celui de la comptabilité et du conseil. J’ai eu l’opportunité de participer à des missions pour des organisations publiques spécifiques au Cameroun et pour des succursales et S.A. de groupes étrangers exerçant dans le secteur « Pétrole et Energie » au Gabon.

Je m’atèle au quotidien à développer mon profil avec des E-learning, des échanges d’expériences et des lectures, dans l’optique d’être apte à m’investir au sein d'une entité économique innovante conjuguant créativité, savoir-faire et exigence de qualité.



Mes compétences :

Audit

Internal Control

Taxation

Bookkeeping

Cost

Financial Analysis

Microsoft Excel

Microsoft Word

SAP ERP

SAP FICO

Sage Accounting Software