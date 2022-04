Salut a tous je suis un jeune camerounais ages d une vintaine d annee et je suis technicien des reseaux informatique je tres ambicieux etant donner que je un africain dans une famille pauvre j aimerai vraimment faire des etudes superieur au canada et je nai pas de moyen c est vraiment mon reve



Mes compétences :

Ingénierie Réseau